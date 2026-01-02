Про таке розповів президент України 2 січня після заслуханої доповіді заступника голови ОП полковника Павла Паліси. Подробиці розповідає 24 Канал.
Яких змін варто очікувати у Силах оборони?
Зеленський зауважив, що полковник Паліса найближчими тижнями буде займатися роботою безпосередньо з бригадами та військовим командуванням для визначення рішень, "які спрацюють".
Президент анонсував і підготовку до модернізації військової освіти з урахування українського досвіду оборони держави.
Освітній процес та підготовка офіцерів мають бути засновані на реальному досвіді оборони України,
– підкреслив Зеленський.
Він також розповів, що невдовзі до України прибудуть радники з питань безпеки, продовжуватиметься і робота в межах Коаліції охочих на рівні лідерів.
Окрім того, президент підписав нові укази про відзначення українських оборонців державними нагородами.
Зауважимо, що 2 січня Володимир Зеленський визначився із кандидатом на посаду голови ОП. Він запропонував посаду очільнику ГУР генералу Кирилу Буданову, на що той погодився.
