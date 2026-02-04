Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что и не удивительно, что президент Украины принял решение о принятии нового плана обороны Украины. Причина – меняются реалии и время.

Чего будет касаться новый план обороны Украины?

Александр Мусиенко подчеркнул, что во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины нужно адаптироваться к тем реалиям, которые есть.

Враг, к сожалению, оккупирует определенную часть территории нашего государства. Там живут люди, с которыми надо работать. Учитывая интеграцию и процессы обороны Украины этих людей – это важно, ведь они под риском выполняют там определенные задачи,

– сказал он.

Кроме того, нашем государстве важно заняться инженерно-фортификационными сооружениями. Говорится о линиях обороны, которые должны быть готовы к различным сценариям.

Также сама война меняется, она становится технологической, поэтому развитие украинской оборонной промышленности должно совершенствоваться в сторону наземных роботизированных комплексов и дронов, которые начинают играть все большую роль.

В Украине также должна измениться логика экономики (учитывая план обороны – 24 Канал), чтобы сектор обороны стал ее локомотивом и тянул за собой другие отрасли. Это также контакты с партнерами, в частности максимальное взаимодействие для поставки вооружения и его производства,

– отметил военный.

Он также считает, что следующим важным элементом плана обороны является готовность всех органов власти, Сил обороны и безопасности организованно взаимодействовать и делать все необходимое каждый на своем месте.

Мусиенко подытожил, что речь идет о целом комплексе факторов, которые необходимо объединять, чтобы они работали едино в пользу Украины.

План обороны Украины: что известно?