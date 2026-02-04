Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что и не удивительно, что президент Украины принял решение о принятии нового плана обороны Украины. Причина – меняются реалии и время.
Смотрите также Роботы и дроны вместо пехоты: НАТО готовит план обороны и безлюдную передовую линию вдоль границы с РФ
Чего будет касаться новый план обороны Украины?
Александр Мусиенко подчеркнул, что во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины нужно адаптироваться к тем реалиям, которые есть.
Враг, к сожалению, оккупирует определенную часть территории нашего государства. Там живут люди, с которыми надо работать. Учитывая интеграцию и процессы обороны Украины этих людей – это важно, ведь они под риском выполняют там определенные задачи,
– сказал он.
Кроме того, нашем государстве важно заняться инженерно-фортификационными сооружениями. Говорится о линиях обороны, которые должны быть готовы к различным сценариям.
Также сама война меняется, она становится технологической, поэтому развитие украинской оборонной промышленности должно совершенствоваться в сторону наземных роботизированных комплексов и дронов, которые начинают играть все большую роль.
В Украине также должна измениться логика экономики (учитывая план обороны – 24 Канал), чтобы сектор обороны стал ее локомотивом и тянул за собой другие отрасли. Это также контакты с партнерами, в частности максимальное взаимодействие для поставки вооружения и его производства,
– отметил военный.
Он также считает, что следующим важным элементом плана обороны является готовность всех органов власти, Сил обороны и безопасности организованно взаимодействовать и делать все необходимое каждый на своем месте.
Мусиенко подытожил, что речь идет о целом комплексе факторов, которые необходимо объединять, чтобы они работали едино в пользу Украины.
План обороны Украины: что известно?
В 2019 году Верховная Рада приняла и президент подписал закон, который предоставляет главе государства полномочия утверждать структуру и сам план обороны Украины. Документ определяет, что Кабмин будет отвечать за его разработку, а президент – за окончательное одобрение. План обороны охватывает подготовку государства, экономики и общества к военному положению и координацию действий для отпора вооруженной агрессии.
Владимир Зеленский отметил, что ход боевых действий требует пересмотра ключевых оборонных документов, а Минобороны должно подготовить соответствующие предложения для правительства. Особое внимание уделили защите критической инфраструктуры и финансированию закупок, в частности дронов для боевых подразделений.
Зеленский заявил о подготовке изменений в Силах обороны, подчеркнув, что безопасность Украины может гарантировать прежде всего мощный военный компонент. По его словам, ближайшее время представители Офиса президента будут работать с бригадами и командованием, чтобы определить эффективные решения, а также начнется обновление системы военного образования на основе реального боевого опыта.