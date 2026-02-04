Україна поновлює план оборони: військовий пояснив, що це означає

Володимир Зеленський вирішив оновити план оборони України. Попередній закон мають визнати недійсним, натомість має з'явитися новий.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що і не дивно, що президент України прийняв рішення щодо ухвалення нового плану оборони України. Причина – змінюються реалії та час.

Дивіться також Роботи і дрони замість піхоти: НАТО готує план оборони і безлюдну передову лінію вздовж кордону з РФ

Чого стосуватиметься новий план оборони України?

Олександр Мусієнко підкреслив, що в час повномасштабного вторгнення Росії на територію України потрібно адаптуватись до тих реалій, які є.

Ворог, на жаль, окупує певну частину території нашої держави. Там живуть люди, з якими треба працювати. З огляду на інтеграцію та процеси оборони України цих людей – це важливо, адже вони під ризиком виконують там певні завдання,

– сказав він.

Крім того, нашій державі важливо зайнятися інженерно-фортифікаційними спорудами. Мовиться про лінії оборони, які мають бути готовими до різних сценаріїв.

Також сама війна змінюється, вона стає технологічною, тому розвиток української оборонної промисловості має вдосконалюватися у сторону наземних роботизованих комплексів та дронів, які починають відігравати все більшу роль.

В Україні також має змінитись логіка економіки (з огляду на план оборони – 24 Канал), щоб сектор оборони став її локомотивом і тягнув за собою інші галузі. Це також контакти з партнерами, зокрема максимальна взаємодія для постачання озброєння і його виробництва,

– зазначив військовий.

Він також вважає, що наступним важливим елементом плану оборони є готовність всіх органів влади, Сил оборони й безпеки організовано взаємодіяти та робити все необхідне кожен на своєму місці.

Мусієнко підсумував, що мовиться про цілий комплекс факторів, які необхідно об'єднувати, щоб вони працювали єдино на користь України.

План оборони України: що відомо?