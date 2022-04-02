Вероятно, что они впервые сбили вражеский российский вертолет из Starstreak. Этот снаряд является высокоскоростным.

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Как именно сработал ПЗРК

На видео работы наших ВСУ видно, что Starstreak поражает цели тремя кинетическими дротиками. Тогда разбивает Ми-28Н на две части над восточной частью Луганской области.

Вольфрамовые дротики отрезают хвост российскому вертолету.

Как сбивали российский самолет: смотрите видео

В Минобороны Великобритании говорят, что зенитную систему используют в Украине почти неделю.

Украинские военные также показали свою работу: смотрите видео