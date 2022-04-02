Ймовірно, що вони вперше збили ворожий російський вертоліт з Starstreak. Цей снаряд є високо швидкісним.
До теми Воїн-десантник знищив командно-спостережний пункт ворога на Луганщині
Як саме спрацював ПЗРК
На відео роботи наших ЗСУ видно, що Starstreak вражає цілі трьома кінетичними дротиками. Тоді розбиває Мі-28Н на дві частини над східною частиною Луганської області.
Вольфрамові дротики відрізають хвіст російському гвинтокрилу.
Як збивали російський літак: дивіться відео
У Міноборони Великої Британії кажуть, що зенітну систему використовують в Україні майже тиждень.
Українські військові також показали свою роботу: дивіться відео