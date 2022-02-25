Минздрав будет утверждать объемы необходимого обеспечения потребности системы здравоохранения в донорской крови и препаратах крови. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Важно Ляшко призвал сдавать кровь для возможных нужд: где это можно сделать
В центрах крови в Киеве большие очереди
В центрах крови в Киеве образовались очереди из украинцев, которые хотят стать донорами для военных. Люди постоянно прибывают в банк крови. По словам медсестер центра, 24 февраля также было немало посетителей.
Ранее глава Министерства здравоохранения призвал украинцев стать донорами для нужд ВСУ.