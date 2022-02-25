Минздрав будет утверждать объемы необходимого обеспечения потребности системы здравоохранения в донорской крови и препаратах крови. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Важно Ляшко призвал сдавать кровь для возможных нужд: где это можно сделать

В центрах крови в Киеве большие очереди

В центрах крови в Киеве образовались очереди из украинцев, которые хотят стать донорами для военных. Люди постоянно прибывают в банк крови. По словам медсестер центра, 24 февраля также было немало посетителей.

Ранее глава Министерства здравоохранения призвал украинцев стать донорами для нужд ВСУ.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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