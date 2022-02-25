МОЗ буде затверджувати обсяги необхідного забезпечення потреби системи охорони здоров'я донорської крові та препаратів крові. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Важливо Ляшко закликав здавати кров для можливих потреб: де це можна зробити

У центрах крові в Києві великі черги

У центрах крові в Києві утворились черги з українців, які хочуть стати донорами для військових. Люди постійно прибуваю у банк крові. За словами медсестер центру, 24 лютого також було чимало відвідувачів

Раніше очільник Міністерства охорони здоров'я закликав українців стати донорами для потреб ЗСУ.