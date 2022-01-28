Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил, что сейчас идет активная работа над интеграцией энергосистемы Украины с европейской системой ENTSO-E. Это – так называемый энергетический безвиз.

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Предусмотрено проведение системных испытаний работы энергосистем Украины и Молдовы в составе единого блока регулирования в изолированном от синхронной зоны стран СНГ и Балтии режиме,

– заявил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Украина придерживается взятых на себя обязательств полной интеграции. Она приведет к реальной энергонезависимости и возможности отделиться от энергосистем России и Беларуси.

Как следствие, это позволит уменьшить влияние России на энергетику и безопасность Украины и в целом Европы.

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