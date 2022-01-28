Прем'єр-міністр України Шмигаль заявив, що наразі триває активна робота над інтеграцією енергосистеми України з європейською системою ENTSO-E. Це – так званий енергетичний безвіз.

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Передбачено проведення системних випробувань роботи енергосистем України та Молдови у складі єдиного блоку регулювання в ізольованому від синхронної зони країн СНД і Балтії режимі,

– заявив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що Україна дотримується взятих на себе зобов'язань повної інтеграції. Вона призведе до реальної енергонезалежності та можливості відокремитися від енергосистем Росії та Білорусі.

Як наслідок, це дозволить зменшити вплив Росії на енергетику та безпеку України і загалом Європи.

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