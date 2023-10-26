Также она призвала государства-члены ЕС поддержать финансовый инструмент "Ukrainian Facility". Об этом Мецола заявила во время пресс-конференции в ходе саммита ЕС, передает корреспондент 24 канала в Брюсселе.

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Мецола рассказала о готовности к переговорам по вступлению Украины в ЕС

Президент Европарламента отметила необходимость срочного пересмотра долгосрочного бюджета ЕС. Этот бюджет был принят в 2020 году, а Мецола говорит, что с тех пор приоритеты Евросоюза изменились, а нынешние ресурсы "находятся на грани".

Кроме того, она заявила, что Украина нуждается в финансовой помощи. Именно поэтому на прошлой неделе Европарламент поддержал создание "Ukrainian Facility".

Вторжение России в Украину продолжается, и мы не можем допустить, чтобы наша поддержка пошатнулась даже на одну минуту, потому что именно на это надеется Путин. Следовательно, при выполнении условий, Европейский Парламент ожидает, что переговоры о вступлении как с Молдовой, так и с Украиной могут начаться уже в этом году,

– сказала Мецола.

К тому же президент Европарламента прокомментировала позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает за блокирование военной помощи для Украины.

"Я должна сказать о позиции Венгрии. У нас было единство в Европейском совете почти в течение 2 лет, и мы должны продолжить верить в это, потому что у нас нет выбора на фоне войны в Украине", – сказала она.

Украина лидер по вступлению в ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона поделилась деталями евроинтеграции. По ее словам, Украина уже в этом году может начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Украина создала все необходимые условия для этого, реализовав семь рекомендаций. Более того, мы должны понимать, что будут рассмотрены и возможные решения относительно других почти 10 стран расширения, и здесь Украина безусловно является лидером, даже несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну,

– подчеркнула она.

Стефанишина отметила, что Украина настроена на положительное решение Еврокомиссии. Однако она предостерегла, что некоторые европейские чиновники прибегают к манипуляциям. Также наше государство видит, что есть "определенные недружественные страны", которые пытаются приуменьшить прогресс Украины и обесценить наши усилия по вступлению в ЕС.

В заключение она подчеркнула, что Украина работает над собственным вступлением "индивидуально", поэтому наше правительство призвало партнеров не создавать основы для манипуляций в контексте нашей евроинтеграции. Она также уверена, что наши позиции сильны, и наше государство выйдет на декабрь 2023 года на хорошее политическое решение.