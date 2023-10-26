Как анонсировал президент Украины, он будет просить усилить давление на страну-агрессора Россию. Корреспондентка 24 Канала София Назаренко, которая находится в Брюсселе рассказала, что будут говорить прежде всего о санкциях против России, военной помощи Украине и об одном особом финансовом инструменте.

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12 пакет санкций и финансовый инструмент Ukraine Facility

По словам корреспондентки, прежде всего в ЕС будут обсуждать введение 12 пакета санкций против России. Ожидается, что он будет касаться в первую очередь ограничений на торговлю российскими бриллиантами, алюминия и товаров двойного назначения

Кроме того, главы европейских стран впервые обсудят пересмотр долгосрочного бюджета ЕС, что очень важно для Украины. Поскольку в него впервые войдет финансовый инструмент Ukraine Facility, предусматривающий 50 миллиардов евро на 4 года.

Европейский Союз пока не согласовал официальное продление помощи на 2024 год, поэтому именно этот инструмент, Ukraine Facility, будет предусматривать помощь для функционирования украинского государства на 2024 – 2027 годы,

– сказала София Назаренко.

Впрочем, из-за жарких дискуссий обсуждение долгосрочного бюджетного будет продолжаться дальше. Ожидается, что финальное решение будет принято на саммите ЕС в декабре этого года.

К тому же, Ukraine Facility поддерживает большинство членов Европейского Союза. Однако у венгерского премьер-министра Виктора Орбана другая позиция. Он неоднократно отмечал, что нужно сократить помощь Украине. Так случилось и в этот раз: Орбан предлагает выделить 25 миллиардов долларов вместо 50-ти.

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О фонде для ВСУ, замороженных средствах России и войне в Израиле

Также, по словам Назаренко, сегодня на саммите обсудят предложение о создании специального Фонда на функционирование ВСУ в течение 4 лет.

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Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предложил выделить еще 20 миллиардов евро для украинской армии, однако вопросы будут только обсуждать и соответствующее решение примут во время следующего заседания в декабре.

Кроме того, предположительно будет говориться о передаче замороженных российских активов на реконструкцию Украины.

Основой темы станет военная помощь Украине. Сегодня в Брюсселе состоялась акция протеста: украинцы вышли на митинг и призвали европейских лидеров усилить помощь, в том числе военную, чтобы предоставили еще больше оружия,

– объяснила корреспондентка.

По словам Софии Назаренко, в повестке дня будет вопрос конфликта в Израиле. Ожидается, что в финальном коммюнике лидеры будут призывать к гуманитарным паузам в этом регионе.

Вероятно, европейские лидеры обсудят тему миграции и ситуации в Сахеле.

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