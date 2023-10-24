Исполнительный директор Европейского Союза 8 ноября намерен представить оценку прогресса, достигнутого Украиной в заявке на членство. Это ключевой этап в решении блока о том, начинать ли переговоры относительно вступления с Киевом. Об этом журналистам Reuters сообщили три европейских чиновника.

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Что будут оценивать в ЕС

Оценку представят 8 ноября в ежегодном отчете Европейской комиссии, где будет подробно описано на сколько страны, желающие присоединиться к блоку из 27 стран, продвинулись в выполнении необходимых экономических, правовых и других критериев.

Чиновники отметили, что это будет ключевым шагом в решении ЕС о том, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной.

После этого, во время саммита лидеров ЕС 14 – 15 декабря, будет принято решение о начале официальных переговоров о членстве Украины в ЕС. Пока это один из приоритетов для Киева.

Ранее президент Владимир Зеленский выразил надежду, что для Евросоюза начало переговоров по членству Украины в ЕС также является приоритетом. Он отметил, что Украина хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца этого года.

Украина может получить положительную рекомендацию

Ожидается, что Украина получит положительную рекомендацию. Однако ей могут выдвинуть дополнительные условия, связанные с борьбой со взяточничеством и правами меньшинств.

Что касается других претендентов, то аналогичную рекомендацию могут предоставить Молдове.

Что касается Грузии, то чиновники заявили, что "пока еще не принято решение" относительно того, получит ли она официальный статус кандидата.

По каким реформам ЕС будет оценивать Украину

Напомним, что летом 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС и обязалась выполнить перечень из 7 рекомендаций Еврокомиссии:

Реформировать Конституционный трибунал;

Продолжить судебную реформу;

Бороться с отмыванием средств;

Воплотить антиолигархический закон;

Бороться с коррупцией и назначить руководителя САП;

Согласовать аудиовизуальное законодательство с европейским;

Изменить законодательство о нацменьшинствах.

Если Еврокомиссия не увидит реализации реформ Украины, статус кандидата могут отозвать.