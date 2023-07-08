В ходе телефонного разговора с премьер-министром Португалии Антониу Кошта и президент Владимир Зеленский заключили совместную декларацию о поддержке членства Украины в НАТО. Таким образом, соответствующую декларацию поддержали уже 23 государства.
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Португалия поддерживает Украину
В совместной декларации говорится, что Португалия будет продолжать поддерживать Украину на пути интеграции в Евросоюз и НАТО.
Португальская Республика будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству и выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, когда для этого появятся условия. Украина и Португальская Республика с нетерпением ждут решения всех этих вопросов на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года,
– говорится в декларации.
Кто уже поддержал вступление Украины в НАТО
Кроме Португалии, декларацию о членстве Украины в Альянсе подписали еще 21 страна-член НАТО и Швеция, которая, вероятно, станет следующим членом НАТО, поскольку ей осталось получить согласование Турции и Венгрии.
Перспективу нашего членства в НАТО уже документально поддержали следующие члены Альянса:
- Словакия;
- Польша;
- Литва;
- Латвия;
- Эстония;
- Финляндия;
- Норвегия;
- Исландия;
- Канада;
- Дания;
- Германия;
- Чехия;
- Румыния;
- Черногория;
- Словения;
- Италия;
- Нидерланды;
- Бельгия;
- Франция;
- Испания;
- Болгария.
Кроме того, 7 июля во время встречи с Владимиром Зеленским в Стамбуле президент Турции Реджеп Эрдоган открыто поддержал вступление Украины в Альянс, заявив, что наше государство заслуживает этого. Правда, декларацию во время встречи не подписали.
Кто еще не подписал право на поддержку Украины в НАТО
Среди членов НАТО еще 9 стран не подписали декларацию о поддержке членства Украины в Альянсе. Кроме Турции речь идет о:
- Албании;
- Греции;
- Люксембурге;
- США;
- Великобритании;
- Северной Македонии;
- Хорватии;
- Венгрии.