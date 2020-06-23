Украина введет еще три безвиза с Евросоюзом
Украина намерена ввести промышленный, продовольственный и авиационный безвиз с Евросоюзом. Это произойдет в рамках дальнейшего взаимодействия на пути к вступлению в организацию.
Отдельным приоритетом является внедрение промышленного Безвизовые. Об этом вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина рассказала в интервью ТСН.
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По ее словам, это поможет обеспечить свободное движение украинской продукции на рынки Европы. К тому же, Украина уже адаптировала свое законодательство к качеству и безопасности продукции.
Сейчас мы более уверены в продукции, которую даже покупаем в супермаркетах. Поэтому Украина заслуживает, чтобы для этих видов продукции мы также имели Безвизовые,
– подчеркнула чиновница.
По мнению Стефанишин, разблокировка подписания соглашения об общем авиационном пространстве станет возможным еще до следующего саммита Украина – ЕС. Ведь сейчас, во время коронакризы – идеальное время, чтобы сконцентрироваться на переговорах и урегулировании проблемных вопросов.
Поэтому когда ситуация с COVID-19 стабилизируется, можно будет не только восстановить безвизовых условиях поездок, но и подписать соглашение, которое станет "авиационным безвизовых", считает вице-премьер.
Когда Украина получила безвиз?
11 июня 2017 Украина и ЕС приняли решение о введении безвизового режима. Безвизовые для Украинской действует на путешествия во все страны Европейского Союза, в несколько стран Европы, не входящих в ЕС, и не действует в отношении Великобритании и Ирландии.