Украина намерена ввести промышленный, продовольственный и авиационный безвиз с Евросоюзом. Это произойдет в рамках дальнейшего взаимодействия на пути к вступлению в организацию.

Отдельным приоритетом является внедрение промышленного Безвизовые. Об этом вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина рассказала в интервью ТСН.

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По ее словам, это поможет обеспечить свободное движение украинской продукции на рынки Европы. К тому же, Украина уже адаптировала свое законодательство к качеству и безопасности продукции.

Сейчас мы более уверены в продукции, которую даже покупаем в супермаркетах. Поэтому Украина заслуживает, чтобы для этих видов продукции мы также имели Безвизовые,

– подчеркнула чиновница.

По мнению Стефанишин, разблокировка подписания соглашения об общем авиационном пространстве станет возможным еще до следующего саммита Украина – ЕС. Ведь сейчас, во время коронакризы – идеальное время, чтобы сконцентрироваться на переговорах и урегулировании проблемных вопросов.

Поэтому когда ситуация с COVID-19 стабилизируется, можно будет не только восстановить безвизовых условиях поездок, но и подписать соглашение, которое станет "авиационным безвизовых", считает вице-премьер.