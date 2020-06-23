Україна має намір запровадити промисловий, продовольчий і авіаційний безвізи з Євросоюзом. Це відбудеться в рамках подальшої взаємодії на шляху до вступу в організацію.

Окремим пріоритетом є запровадження промислового безвізу. Про це віце-прем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина розповіла в інтерв'ю ТСН.

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За її словами, це допоможе забезпечити вільний рух української продукції на ринки Європи. До того ж, Україна вже адаптувала своє законодавство до якості та безпеки продукції.

Зараз ми більш впевнені у продукції, яку навіть купуємо в супермаркетах. Тож Україна заслуговує, аби для цих видів продукції ми також мали безвіз,

– підкреслила чиновниця.

На думку Стефанішиної, розблокування підписання угоди про спільний авіаційний простір стане можливим ще до наступного саміту Україна – ЄС. Адже зараз, під час коронакризи – ідеальний час, аби концентруватися на перемовинах та врегулюванні проблемних питань.

Тож коли ситуація з COVID-19 стабілізується, можна буде не лише відновити безвізові умови поїздок, а й підписати угоду, яка стане "авіаційним безвізом", вважає віце-прем'єрка.