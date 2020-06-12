Україна та ЄС запровадили безвізовий режим 11 червня 2017 року. Це рішення стало значним кроком на шляху до європейської інтеграції України.

Рішення про скасування віз для українців стало без перебільшення історичною і суспільно-політичною подією у відносинах України та Євросоюзу, повідомили у пресслужбі МЗС.

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У відомстві додали, що завдяки безвізу усунув штучні бар’єри для міжлюдських контактів і завдяки цьому за три роки українці змогли здійснити близько 49 мільйонів подорожей до Європи.

Які напрямки українці обирали найчастіше – за посиланням.

Це не лише сухі цифри – це 49 мільйонів зустрічей з рідними і близькими, ділових поїздок, туристичних подорожей, культурних заходів та спортивних змагань,

– наголосили у МЗС.

У відомстві вважають, що скасування віз стало ознакою високого рівня довіри і готовності відкрити наші суспільства одне одному.

МЗС висловило сподівання, що згодом карантин скасують, тож українці зможуть знову подорожувати та розширювати можливості для бізнесу.

Коли Україна отримала безвіз?11 червня 2017 Україна та ЄС ухвалили рішення про запровадження безвізового режиму. Безвіз для українців діє на мандрівки до всіх країн Європейського Союзу, до кількох країн Європи, що не входять до ЄС, і не діє щодо Великої Британії й Ірландії.



Куди віза не потрібна / Інфографіка 24 каналу