Украина и ЕС ввели безвизовый режим 11 июня 2017 года. Это решение стало значительным шагом на пути к европейской интеграции Украины.

Решение об отмене виз для украинцев стало без преувеличения историческим и общественно-политическим событием в отношениях Украины и Евросоюза, сообщили в пресс-службе МИД.

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В ведомстве добавили, что безвиз устранил искусственные барьеры для межчеловеческих контактов, и благодаря этому за три года украинцы смогли осуществить около 49 миллионов путешествий в Европу.

Какие направления украинцы выбирали чаще всего – по ссылке.

Это не только сухие цифры – это 49 миллионов встреч с родными и близкими, деловых поездок, туристических путешествий, культурных мероприятий и спортивных соревнований,

– отметили в МИД.

В ведомстве считают, что отмена виз стала признаком высокого уровня доверия и готовности открыть наши общества друг другу.

МИД выразил надежду, что впоследствии карантин отменят, и украинцы снова смогут путешествовать и расширять возможности для бизнеса.

Когда Украина получила безвиз? 11 июня 2017 Украина и ЕС приняли решение о введении безвизового режима. Безвиз для украинцев действует на путешествия во все страны Европейского Союза, в несколько стран Европы, не входящих в ЕС, и не действует в отношении Великобритании и Ирландии.



Куда виза не нужна / Инфографика 24 канала