Украина вводит безвиз для китайских туристов: детали
С 1 августа Украина временно вводит безвизовый режим для граждан Китая, въезжающих с туристической целью. Соответствующий указ уже подписал президент.
Владимир Зеленский 28 июля подписал указ о временной отмене виз для туристов из Китая, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Ввести на период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда для граждан Китая, въезжающих с туристической целью,
– говорится в указе.
Условие – срок их пребывания в Украине не должен превышать 30 дней в течение 180 дней.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Украинцы тоже могут путешествовать без визы во многие страны мира.
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