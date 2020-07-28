С 1 августа Украина временно вводит безвизовый режим для граждан Китая, въезжающих с туристической целью. Соответствующий указ уже подписал президент.

Владимир Зеленский 28 июля подписал указ о временной отмене виз для туристов из Китая, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Ввести на период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда для граждан Китая, въезжающих с туристической целью,

– говорится в указе.

Условие – срок их пребывания в Украине не должен превышать 30 дней в течение 180 дней.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В то же время В Китае зарегистрировали самое высокое количество инфицированных COVID-19 за последние три месяца

Обратите внимание! В июне Зеленский заявил, что поставит задачу МИД рассмотреть возможность либерализации визового режима для иностранцев, посещающих Украину с туристической целью.

Украинцы тоже могут путешествовать без визы во многие страны мира.



В какие страны украинцам виза не нужна / Инфографика 24 канала