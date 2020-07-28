З 1 серпня Україна тимчасово запроваджує безвізовий режим для громадян Китаю, які в’їжджають з туристичною метою. Відповідний указ вже підписав президент.

Володимир Зеленський 28 липня підписав указ про тимчасове скасування віз для туристів з Китаю, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Запровадити на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду для громадян Китаю, які в’їжджають з туристичною метою,

– йдеться в указі.

Умова – термін їхнього перебування в Україні не повинен перевищувати 30 днів протягом 180 днів.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Зверніть увагу! У червні Зеленський заявив, що поставить завдання МЗС розглянути можливість лібералізації візового режиму для іноземців, які відвідують Україну з туристичною метою.

Українці теж можуть подорожувати без візи у багато країн світу.

У які країни українцям віза не потрібна / Інфографіка 24 каналу