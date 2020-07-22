Україна ввела безвіз для шести країн: перелік
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запроваджується безвізовий режим для громадян низки країн. Так, наприклад, громадяни Австралії та Нової Зеландії зможуть перебувати в Україні 90 днів без візи.
Відповідний указ Зеленського опублікований на сайті Президента України.
Нещодавно Україна і Гренада уклали угоду про безвіз
Почне діяти безвіз із 1 серпня 2020 року. Відтак громадяни шести країн зможуть потрапити в Україну без наявності візи.
Безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду діятиме для громадян:
- Австралії,
- Нової Зеландії,
- Королівства Бахрейн,
- Держави Кувейт,
- Султанату Оман,
- Королівства Саудівська Аравія.
Головна умова для безвізового перебування в Україні: термін не має перевищувати 90 днів протягом 180 днів.
У які країни українцям віза не потрібна / Інфографіка 24 каналу