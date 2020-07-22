Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится безвизовый режим для граждан ряда стран. Так, например, граждане Австралии и Новой Зеландии смогут находиться в Украине 90 дней без визы.

Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте Президента Украины.

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Начнет действовать безвиз с 1 августа 2020 года. Следовательно граждане шести стран смогут попасть в Украину без наличия визы.

Безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда будет действовать для граждан:

Австралии,

Новой Зеландии,

Королевства Бахрейн,

Государства Кувейт,

Султаната Оман,

Королевства Саудовская Аравия.

Главное условие для безвизового пребывания в Украине – срок не должен превышать 90 дней в течение 180 дней.

В какие страны украинцам виза не нужна / Инфографика 24 канала