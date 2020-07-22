Украина ввела безвиз для шести стран: перечень
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится безвизовый режим для граждан ряда стран. Так, например, граждане Австралии и Новой Зеландии смогут находиться в Украине 90 дней без визы.
Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте Президента Украины.
Недавно Украина и Гренада заключили соглашение о безвизе
Начнет действовать безвиз с 1 августа 2020 года. Следовательно граждане шести стран смогут попасть в Украину без наличия визы.
Безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда будет действовать для граждан:
- Австралии,
- Новой Зеландии,
- Королевства Бахрейн,
- Государства Кувейт,
- Султаната Оман,
- Королевства Саудовская Аравия.
Главное условие для безвизового пребывания в Украине – срок не должен превышать 90 дней в течение 180 дней.
В какие страны украинцам виза не нужна / Инфографика 24 канала