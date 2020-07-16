Украина и островная страна Гренада подписали соглашение об отмене визовых требований. Оно вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Об этом информирует пресс-служба МИД Украины. В ведомстве указывают, что Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали соглашение между Кабмином и правительством Гренады об отмене визовых требований 16 июля.

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Что предусматривают положения соглашения:

Введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемой деятельности.

Соглашение вступит в силу после того, как стороны завершат все необходимые внутренние процедуры.

Во время встречи дипломаты также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и Гренадой, в частности в рамках международных организаций.



Украина и Гренада подписали соглашение о безвизе / пресс-служба МИД



У Украины безвиз с Гренадой / фото пресс-службы МИД

Что известно о Гренаде: коротко

Это островное государство в Карибском море, включает собственно Гренаду – самый южный из Наветренных островов, а также южную часть островов Гренадины, крупнейший из которых — Кариока.

Главой государства в Гренаде считается королева Елизавета II, но управленческие функции в государстве осуществляет премьер-министр.

Гренада является членом ООН, Организации Американских Государств, Британского Содружества наций, Карибского сообщества, Организации Восточнокарибских государств. Страна поддерживает тесные связи с США, Канадой и Великобританией.

Гренада заинтересована в иностранных инвестициях в банковскую сферу и туризм. Является мировым производителем пряных растений: мускатного ореха, корицы, гвоздики, имбиря и душистого перца.

Гренада на карте мира: