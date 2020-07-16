Украина и Гренада заключили соглашение о безвизе
Украина и островная страна Гренада подписали соглашение об отмене визовых требований. Оно вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
Об этом информирует пресс-служба МИД Украины. В ведомстве указывают, что Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали соглашение между Кабмином и правительством Гренады об отмене визовых требований 16 июля.
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Что предусматривают положения соглашения:
- Введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемой деятельности.
- Соглашение вступит в силу после того, как стороны завершат все необходимые внутренние процедуры.
Во время встречи дипломаты также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и Гренадой, в частности в рамках международных организаций.
Украина и Гренада подписали соглашение о безвизе / пресс-служба МИД
У Украины безвиз с Гренадой / фото пресс-службы МИД
Что известно о Гренаде: коротко
- Это островное государство в Карибском море, включает собственно Гренаду – самый южный из Наветренных островов, а также южную часть островов Гренадины, крупнейший из которых — Кариока.
- Главой государства в Гренаде считается королева Елизавета II, но управленческие функции в государстве осуществляет премьер-министр.
- Гренада является членом ООН, Организации Американских Государств, Британского Содружества наций, Карибского сообщества, Организации Восточнокарибских государств. Страна поддерживает тесные связи с США, Канадой и Великобританией.
- Гренада заинтересована в иностранных инвестициях в банковскую сферу и туризм. Является мировым производителем пряных растений: мускатного ореха, корицы, гвоздики, имбиря и душистого перца.
Гренада на карте мира: