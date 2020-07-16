Україна та острівна країна Гренада підписали угоду про скасування візових вимог. Вона набере чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.

Про це інформує пресслужба МЗС України. У відомстві вказують, що Дмитро Кулеба та посол Гренади в Російській Федерації Олег Фірер підписали угоду між Кабміном і урядом Гренади про скасування візових вимог 16 липня.

Тим часом Для українців наразі відкриті 25 країн світу, але не з ЄС: перелік

Що передбачають положення угоди:

Запровадження безвізових поїздок громадян України і Гренади строком на 90 днів протягом 180 днів для перебування з метою туризму або здійснення іншої неоплачуваної діяльності.

Угода набере чинності після того, як сторони завершать всі необхідні внутрішні процедури.

Під час зустрічі дипломати також обговорили перспективи двосторонньої співпраці між Україною та Гренадою, зокрема, в рамках міжнародних організацій.



Україна і Гренада підписали угоду про безвіз / Пресслужба МЗС



Україна має безвіз з Гренадою / Фото пресслужба МЗС

Що відомо про Гренаду: коротко

Це острівна держава в Карибському морі, що включає власне Гренаду – найпівденніший із Навітряних островів, а також південну частину островів Гренадини, найбільший із яких — Каріока.

Главою держави у Гренаді вважається королева Єлизавета 2, але управлінські функції у державі здійснює прем’єр-міністр.

Гренада є членом ООН, Організації Американських Держав, Британської Співдружності націй, Карибської співдружності, Організації Східнокарибських держав. Країна підтримує тісні зв’язки зі США, Канадою та Великою Британією

Гренада зацікавлена в іноземних інвестиціях у банківську сферу та туризм. Є світовим виробником пряних рослин: мускатного горіха, кориці, гвоздики, імбиру і запашного перцю.

Гренада на мапі світу: