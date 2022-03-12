Он пояснил, что в связи с военным положением для сохранения равновесия на внутреннем рынке значимых минеральных удобрений правительство вводит нулевую квоту для их экспорта. Проще говоря, речь идет о фактическом запрете на вывоз удобрений из Украины.

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Это касается азотных, фосфорных, калийных и сложных удобрений.

Министр агрополитики отметил, что этот запрет экспорта имеет вынужденный и временный характер.

Запрет применяется к восстановлению равновесия определенных товаров на внутреннем рынке и обеспечения посевной кампании, ведь важно не допустить продовольственного кризиса в Украине и мире.

Напомним, 10 марта Кабмин расширил перечень критического импорта.

В перечне товаров критического импорта находятся:

азотные, фосфорные и калийные удобрения,

различные краски и лаки,

костюмы химзащиты,

посудомоечные машины,

мобильные Wi-Fi системы широкополосного доступа,

бронированные автомобили,

танки и их части,

счетчики Гейгера-Мюллера,

гранаты, мины, ракеты,

холодное оружие.

Также в перечне можно увидеть пищевые продукты:

молочная сыворотка,

пшеница, солод,

масло кокосовое и рапсовое,

жиры и масла,

маргарин,

кондитерские изделия из сахара и какао-бобы,

масло и паста,

готовые пищевые продукты для младенцев и детей младшего возраста.

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