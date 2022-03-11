Президент отметил, что у него это как раз и спрашивали на ежедневном селекторном совещании, сообщает 24 канал. По словам президента, все зависит от людей и от ситуации.

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Зеленский: Жизнь важнее

Зеленский подчеркнул, что вопрос неотложный, учитывая приход весны. В общем, глава государства уверен, что этой весной, как и прошлых, все должно быть полноценно.

Мой ответ очень прост. На всей нашей земле, чтобы там не было, мы должны этой весной, как и любой весной, сделать полноценную посевную кампанию,

– отметил он.

Президент пояснил, что кампанию нужно начинать насколько это возможно, особенно если речь идет о временно оккупированных районах Украины. "Жизнь важнее", – добавил он.

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