Президент зазначив, що у нього це якраз і запитували на щоденній селекторній нараді. За його словами, усе залежить від людей та ситуації, але життя, безумовно, важливіше.

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Зеленський наголосив, що питання нагальне, зважаючи на прихід весни. Загалом очільник держави певен, що цієї весни, як і минулих, усе має бути повноцінно.

Моя відповідь дуже проста. На всій нашій землі, щоб там не було, ми маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію,

– відзначив він.

Президент пояснив, що потрібно її починати наскільки це можливо, особливо у тимчасово окупованих районах України.

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