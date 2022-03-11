Президент зазначив, що у нього це якраз і запитували на щоденній селекторній нараді. За його словами, усе залежить від людей та ситуації, але життя, безумовно, важливіше.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
Зеленський наголосив, що питання нагальне, зважаючи на прихід весни. Загалом очільник держави певен, що цієї весни, як і минулих, усе має бути повноцінно.
Моя відповідь дуже проста. На всій нашій землі, щоб там не було, ми маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію,
– відзначив він.
Президент пояснив, що потрібно її починати наскільки це можливо, особливо у тимчасово окупованих районах України.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!