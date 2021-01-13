Украина выдала Турции двух учителей: правозащитники бьют тревогу
Недавно из Украины в Турцию экстрадировали двух вероятных сторонников Фетхуллаха Гюлена – Самета Гюра и Салиха Фидана. Оба были преподавателями. В международной правозащитной организации Freedom House выразили возмущение по этому факту.
Заявление Freedom House по депортации в Турцию учителей
По словам директора офиса Freedom House в Украине Мэтью Шаафа, в Турции Самета Гюра и Салиха Фидана, вероятно, ожидает жестокое обращение. Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода".
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Правозащитник добавил, что Украина имеет правовые обязательства не выдавать людей в те страны, где они могут столкнуться с пытками или нарушением своих прав.
Можно с уверенностью предположить, что в Турции Гюр и Фидан не получат справедливый суд и защиту своих прав. Депортировав Гюра и Фидана, Украина помогла современной кампании транснациональных репрессий против тех, кого воспринимают как политических оппонентов турецких властей,
– отметил Шааф
В Freedom House в Украине также подчеркнули, что этот случай ставит вопрос об искренности обязательств украинской власти по защите прав человека на национальном и международном уровнях. Касается это и обещания президента Владимира Зеленского защищать людей, спасающихся от политических преследований.
"За последние годы Украина депортировала меньшей мере 5 человек в Турцию и еще многих – в другие авторитарные государства, часто при подозрительных обстоятельствах или без предоставления надлежащей правовой защиты в судебных процессах", – заявили в международной правозащитной организации.
В то же время здесь отметили, что тайные депортации под покровом темноты:
- предают обещание Украины быть оплотом демократии и прав человека в регионе,
- нарушают права тех, кто спасается от репрессий,
- не соответствуют международным обязательствам Украины в области прав человека.
"Вместо беспрепятственных депортаций на основании политически мотивированных обвинений от репрессивных правительств, Украине следует защищать тех, кто ищет защиты от репрессий , предоставляя им эффективные возможности для получения убежища, и отклоняя запросы о депортации от авторитарных государств, - отмечают правозащитники.
К слову, на ситуацию отреагировала и бывшая депутат Европарламента Ребекка Хармс.
Украина не должна экстрадировать людей – таких как эти учителя – в страны, где их ждет политическое преследование. Зато Украина должна гарантировать верховенство права и права человека,
– отметила она.
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Главное о депортации турецких учителей
- По данным турецкого МВД, Самета Гюра и Салиха Фидана задержали во время попытки незаконного пересечения границы из Украины в Польшу.
- Сами учителя утверждают, что праздновали Новый год на центральной площади пограничного украинского городка Рава-Русская, после чего их задержали украинские силовики и доставили в Киев для выдворения.
- Впоследствии в Государственной пограничной службе уточнили, что задержали их за нарушения украинского законодательства. По словам представителя ведомства, они в новогоднюю ночь в составе группы иностранцев (в общем тогда были задержаны на границе с Польшей 4 гражданина Турции) осуществили попытку незаконно пересечь украинскую-польскую границу.
- Однако по версии мужчин, их возвращение на родину инициировало турецкое консульство, ведь они являются сторонниками запрещенного в Турции оппозиционного движения Гюлена. Учителя-гюленисты считают, что дома им грозит тюремное заключение или даже смерть.
Кто такой Фетхуллах Гюлен?75-летний мусульманский клирик. Он – проповедник умеренного ислама и председатель религиозного движения "Хизмет". Сейчас живет в изгнании в США. В Турции преследуют и сторонников движения Гюлена, и так называемые школы Гюлена.
Именно Гюлена президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его окружение обвиняют в неудачном военном перевороте в 2016 году. По мнению турецкого лидера, этот в прошлом ближайший соратник, а теперь один из самых ярых противников действующего президента, стремится перехватить власть. Сам Гюлен отвергает обвинения.
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