Недавно из Украины в Турцию экстрадировали двух вероятных сторонников Фетхуллаха Гюлена – Самета Гюра и Салиха Фидана. Оба были преподавателями. В международной правозащитной организации Freedom House выразили возмущение по этому факту.

Заявление Freedom House по депортации в Турцию учителей

По словам директора офиса Freedom House в Украине Мэтью Шаафа, в Турции Самета Гюра и Салиха Фидана , вероятно, ожидает жестокое обращение. Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода".

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Правозащитник добавил, что Украина имеет правовые обязательства не выдавать людей в те страны, где они могут столкнуться с пытками или нарушением своих прав.

Можно с уверенностью предположить, что в Турции Гюр и Фидан не получат справедливый суд и защиту своих прав. Депортировав Гюра и Фидана, Украина помогла современной кампании транснациональных репрессий против тех, кого воспринимают как политических оппонентов турецких властей,

– отметил Шааф

Обратите внимание! Турецкие СМИ сообщают, что Гюра и Фидана задержали по возвращении на родину, допросили и пока держат под арестом. До этому их объявили в международный розыск.

В Freedom House в Украине также подчеркнули, что этот случай ставит вопрос об искренности обязательств украинской власти по защите прав человека на национальном и международном уровнях. Касается это и обещания президента Владимира Зеленского защищать людей, спасающихся от политических преследований.

" За последние годы Украина депортировала меньшей мере 5 человек в Турцию и еще многих – в другие авторитарные государства , часто при подозрительных обстоятельствах или без предоставления надлежащей правовой защиты в судебных процессах", – заявили в международной правозащитной организации.

В то же время здесь отметили, что тайные депортации под покровом темноты:

предают обещание Украины быть оплотом демократии и прав человека в регионе,

нарушают права тех, кто спасается от репрессий,

не соответствуют международным обязательствам Украины в области прав человека.

"Вместо беспрепятственных депортаций на основании политически мотивированных обвинений от репрессивных правительств, Украине следует защищать тех, кто ищет защиты от репрессий , предоставляя им эффективные возможности для получения убежища, и отклоняя запросы о депортации от авторитарных государств, - отмечают правозащитники.

К слову, на ситуацию отреагировала и бывшая депутат Европарламента Ребекка Хармс.

Украина не должна экстрадировать людей – таких как эти учителя – в страны, где их ждет политическое преследование. Зато Украина должна гарантировать верховенство права и права человека,

– отметила она.

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Главное о депортации турецких учителей

По данным турецкого МВД, Самета Гюра и Салиха Фидана задержали во время попытки незаконного пересечения границы из Украины в Польшу.

Самета Гюра и Салиха Фидана Сами учителя утверждают, что праздновали Новый год на центральной площади пограничного украинского городка Рава-Русская , после чего их задержали украинские силовики и доставили в Киев для выдворения.

Впоследствии в Государственной пограничной службе уточнили, что задержали их за нарушения украинского законодательства. По словам представителя ведомства, они в новогоднюю ночь в составе группы иностранцев ( в общем тогда были задержаны на границе с Польшей 4 гражданина Турции ) осуществили попытку незаконно пересечь украинскую-польскую границу.

Однако по версии мужчин, их возвращение на родину инициировало турецкое консульство, ведь они являются сторонниками запрещенного в Турции оппозиционного движения Гюлена. Учителя-гюленисты считают, что дома им грозит тюремное заключение или даже смерть.

Заметим! Салих Фидан ранее возглавлял ячейку FETÖ в Багдаде, а также работал преподавателем в Ишикском университете. В то же время Самет Гюр работал учителем физики в образовательном учреждении в Эрбиле в Ираке, что принадлежит FETÖ. Организацию FETÖ власти Турции считают террористической.