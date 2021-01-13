Нещодавно з України до Туреччини екстрадували двох ймовірних прихильників Фетхуллаха Ґюлена – Самета Гюра та Саліха Фідана. Обидвоє були викладачами. У Міжнародні правозахисній організації Freedom House висловили обурення щодо цього факту.

Заява Freedom House щодо депортації до Туреччини вчителів

За словами директора офісу Freedom House в Україні Метью Шаафа, у Туреччині на Самета Гюра і Саліха Фідана, ймовірно, очікує жорстоке поводження. Про це він заявив у коментарі "Радіо Свобода".

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Правозахисник додав, що Україна має правові зобов'язання не видавати людей до тих країн, де вони можуть зіткнутися з тортурами чи порушенням своїх прав.

Можна із упевненістю припустити, що у Туреччині Гюр та Фідан не отримають справедливого суду та захисту своїх прав. Депортувавши Гюра та Фідана, Україна посприяла сучасній кампанії транснаціональних репресій проти тих, кого сприймають як політичних опонентів турецької влади,

– наголосив Шааф.

"За останні роки Україна депортувала щонайменше 5 людей до Туреччини та ще багатьох – до інших авторитарних держав, часто за підозрілих обставин чи без надання належного правового захисту у судових процесах", – заявили у міжнародній правозахисній організації.

Зверніть увагу! Турецькі ЗМІ повідомляють, що Гюра та Фідана затримали після повернення на батьківщину, допитали та наразі тримають під арештом. До цього їх оголосили у розшук.

У Freedom House в Україні також підкреслили, що цей випадок ставить питання про щирість зобов'язань української влади щодо захисту прав людини на національному та міжнародному рівнях. Стосується це обіцянки президента Володимира Зеленського захищати людей, що рятуються від політичних переслідувань.

Водночас тут зауважили, що таємні депортації під покровом темряви:

зраджують обіцянку України бути оплотом демократії та прав людини в регіоні,

порушують права тих, хто рятується від репресій,

не відповідають міжнародним зобов'язанням України в галузі прав людини.

"Замість безперешкодних депортацій на підставі політично мотивованих звинувачень від репресивних урядів, Україні слід захищати тих, хто шукає захисту від репресій, надаючи їм ефективні можливості для отримання притулку, і відхиляючи запити про депортацію від авторитарних держав, – наголошують правозахисники.

До слова, на ситуацію відреагувала і колишня депутатка Європарламенту Ребекка Гармс.

Україна не повинна екстрадувати людей – таких як ці вчителі – в країни, де на них чекає політичне переслідування. Натомість Україна повинна гарантувати верховенство права та права людини,

– зазначила вона.

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Головне про депортацію турецьких учителів

За даними турецького МВС, Самета Гюре та Саліха Фідана затримали під час спроби незаконного перетину кордону з України до Польщі.

Самі вчителі переконують, що святкували Новий рік на центральній площі прикордонного українського містечка Рава-Руська , після чого їх затримали українські силовики та доправили до Києва для видворення.

, після чого їх затримали українські силовики та доправили до Києва для видворення. Згодом у Державній прикордонній службі уточнили, що затримали їх через порушення українського законодавства. За словами речника відомства, вони в новорічну ніч у складі групи іноземців ( загалом тоді було затримано на кордоні з Польщею 4 громадянина Туреччини ) здійснили спробу незаконно перетнути українсько-польський кордон.

) здійснили спробу незаконно перетнути українсько-польський кордон. Проте за версією чоловіків, їхнє повернення на батьківщину ініціювало турецьке консульство, адже вони є прихильниками забороненого в Туреччині опозиційного руху Ґюлена. Вчителі-ґюленісти вважають, що вдома їм загрожує ув'язнення або навіть смерть.

Зауважимо! Саліх Фідан раніше очолював осередок FETÖ в Багдаді, а також працював викладачем в Ішікському університеті. Водночас Самет Гюре працював вчителем фізики в освітній установі в Ербілі в Іраку, що належить FETÖ. Організацію FETÖ влада Туреччини вважає терористичною.