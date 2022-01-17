Соответствующую информацию обнародовал представитель Министерства иностранных дел Украины. Известно, что в результате атаки 17 января погибли 3 человека.

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Украина осудила атаку в Объединенных Арабских Эмиратах

Решительно осуждаем вооруженную атаку на гражданские объекты в ОАЭ. Нападение подрывает усилия для стабилизации ситуации и установления долговременного мира в регионе,

– написал Николенко.

Известно, что в столице Объединенных Арабских Эмиратов 17 января прогремели взрывы, после них вспыхнул пожар. В частности удары нанесли по нефтяным танкерам в Абу-Даби и международному аэропорту. Известно, что атаку с помощью дронов осуществили повстанцы-хуситы из соседнего Йемена.

Известно, что в результате удара на национальную нефтедобывающую компанию ADNOC погибли 3 человека, еще 6 – получили ранения. Погибшие – двое граждан Индии и один – Пакистана.

Зато пожар в аэропорту не привел к жертвам или пострадавшим. По данным полиции огонь вспыхнул в недостроенном терминале. Пожар полиция охарактеризовала как незначительный. Из-за него только задержали рейсы. Сейчас полиция расследует дело.

Атака в Абу-Даби: смотрите видео

Что этому предшествовало

Боевики-хуситы в 2014 году выгнали поддерживаемое Саудовской Аравией правительство из столицы Саны. Сами же боевики убеждают, якобы борются с коррумпированной системой и иностранной агрессией. Зато известно, что их поддерживает Иран.

С 2015 года в Йемене продолжается гражданская война между сторонниками президента Хади и повстанцами-хуситами.

В октябре 2021 года хуситы заявили, что они захватили новую территорию в богатых на энергию провинциях Шабва и Мариб. Поскольку боевики контролируют север страны, правительство заседает в городе Аден – крупнейшем порту Йемена.

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Решительно осуждаем вооруженную атаку на гражданские объекты в ОАЭ. Нападение подрывает усилия для стабилизации ситуации и установления долговременного мира в регионе.