Відповідну інформацію оприлюднив речник міністерства закордонних справ України. Відомо, що внаслідок атаки 17 січня загинули 3 людей.

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Україна засудила атаку в Об'єднаних Арабських Еміратах

Рішуче засуджуємо збройну атаку на цивільні об'єкти в ОАЕ. Напад підриває зусилля задля стабілізації ситуації та встановлення довготривалого миру в регіоні,

– написав Ніколенко.

Відомо, що в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів 17 січня пролунали вибухи, після них спалахнула пожежа. Зокрема ударів завдали по нафтових танкерах в Абу-Дабі та міжнародному аеропорту. Відомо, що атаку з допомогою дронів здійснили повстанці-хусити із сусіднього Ємену.

Відомо, що внаслідок удару на національну нафтовидобувну компанію ADNOC загинули 3 людей, ще 6 – отримали поранення. Загиблі – двоє громадян Індії та один – Пакистану.

Натомість пожежа в аеропорту не призвела до жертв чи постраждалих. За даними поліції вогонь спалахнув у недобудованому терміналі. Пожежу поліція охарактеризувала як незначну. Через неї тільки затримали рейси. Наразі поліції розслідує справу.

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Що цьому передувало

Бойовики-хусити у 2014 році вигнали підтримуваний Саудівською Аравією уряд із столиці Сани. Самі ж бойовики переконують, нібито борються з корумпованою системою та іноземною агресією. Натомість відомо, що їх підтримує Іран.

З 2015 року в Ємені триває громадянська війна між прихильниками президента Хаді та повстанцями-хуситами.

У жовтні 2021 року хусити заявили, що вони захопили нову територію в багатих на енергію провінціях Шабва і Маріб. Оскільки бойовики контролюють північ країни, уряд засідає в місті Аден – найбільшому порту Ємену.

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Повний текст публікації Олега Ніколенка

Рішуче засуджуємо збройну атаку на цивільні об’єкти в ОАЕ. Напад підриває зусилля задля стабілізації ситуації та встановлення довготривалого миру в регіоні.