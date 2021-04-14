Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украине нужно, чтобы США и Россия постоянно контактировали. Однако Вашингтон пока не готов принимать президента России Владимира Путина.

Президент США Джо Байден в ходе разговора с Путиным 13 апреля доказал позицию США по обострению ситуации на восточной границе Украины. По словам Кислицы, это очень важно для Киева.

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Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая,

– сказал Кислица.

Байден не готов принимать Путина

По мнению дипломата, президент США Джо Байден пока не готов вести разговор о посещении Москвы или визите Путина в Вашингтон. За это Кремлю предложили провести встречу на нейтральной территории.

По словам Кислицы, встреча политиков может состояться на каком-то международном мероприятии или в двустороннем формате.

"В любом случае, чтобы такая встреча состоялась, ей будет предшествовать длительная подготовка по ее содержательному наполнению. Не думаю, что Вашингтону интересны экспромты", – подчеркнул дипломат.

Ситуация несет угрозу всей Европе

Кислица подчеркнул, что ситуацию у границ Украины рассматривают как угрозу региональной безопасности. То есть такую, что несет угрозу всему Черноморскому региону и Европе. По мнению дипломата, перед тем, как рассматривать ее в ООН, "логично применить возможности региональных организаций".

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Представитель Украины при ООН отметил, что на уровне ОБСЕ уже привлекли Венский документ. Согласно иму, страна, подписавшая документы, может потребовать от другого подписанта объяснения, в случае перемещения войск. Впрочем, в 2014 году Москва такое требование проигнорировала.

Киев, по словам Кислицы, постоянно координирует действия зарубежных дипломатических учреждений по усилению военной активности России вдоль границы с Украиной.

Обратите внимание! 13 апреля Байден по телефону поговорил с Путиным. Он призвал российского коллегу снизить напряженность в отношениях с Киевом. Ранее американский президент обещал главе Украины Владимиру Зеленскому, что поддержит нашу страну в случае эскалации.

Расположение российской армии у границ Украины / инфографика 24 канала