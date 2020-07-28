Наполнения украинских подземных хранилищ газа на конец июля составило 21,8 миллиардов кубометров. Это превышает прошлогодний максимум. Ожидается, что к началу сезона отбора украинские подземные газохранилища будут наполнены примерно на 25,5-26,5 миллиардов кубометров.

Об этом сообщает оператор газохранилищ АО "Укртрансгаз".

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27 июля 2020 года уровень наполнения украинских подземных хранилищ газа достиг 21,8 миллиарда кубометров. Именно таким был активный объем газа в подземных газохранилищах прошлого года на конец сезона закачки в ноябре. В этом году этот уровень удалось достичь на 100 дней раньше,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! По состоянию на 1 августа 2019 года в подземных хранилищах сохранялось 15,9 миллиарда кубометров голубого топлива. Нынешние показатели закачки газа являются рекордными для отечественных ПХГ.

В Укртрансгазе ожидают, что к началу сезона отбора украинские подземные газохранилища будут наполнены примерно на 25,5 – 26,5 миллиардов кубометров. При этом в 2020 году максимальный уровень активного объема газа в подземных хранилищах увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом.

"При таких результатах этот сезон закачки станет самым продуктивным за всю историю украинских газохранилищ", – добавили в газотранспортной компании.