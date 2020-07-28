Україна закачала рекордну кількість газу в підземні сховища
Наповнення українських підземних сховищ газу на кінець липня сягнуло 21,8 мільярдів кубометрів. Це перевищує минулорічний максимум. Очікується, що до початку сезону відбору українські підземні газосховища будуть наповнені приблизно на 25,5-26,5 мільярдів кубометрів.
Про це повідомляє оператор газосховищ АТ "Укртрансгаз".
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27 липня 2020 року рівень наповнення українських підземних сховищ газу досяг 21,8 мільярда кубометрів. Саме таким був активний обсяг газу в підземних газосховищах минулого року на кінець сезону закачування у листопаді. Цього року цей рівень вдалося досягнути на 100 днів раніше,
– мовиться у повідомленні.
В Укртрансгазі очікують, що до початку сезону відбору українські підземні газосховища будуть наповнені приблизно на 25,5 – 26,5 мільярдів кубометрів. При цьому у 2020 році максимальний рівень активного обсягу газу в підземних сховищах збільшиться на 20% у порівнянні з минулим роком.
"За таких результатів цей сезон закачування стане найпродуктивнішим за всю історію українських газосховищ", – додали в газотранспортній компанії.