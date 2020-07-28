Наповнення українських підземних сховищ газу на кінець липня сягнуло 21,8 мільярдів кубометрів. Це перевищує минулорічний максимум. Очікується, що до початку сезону відбору українські підземні газосховища будуть наповнені приблизно на 25,5-26,5 мільярдів кубометрів.

Про це повідомляє оператор газосховищ АТ "Укртрансгаз".

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27 липня 2020 року рівень наповнення українських підземних сховищ газу досяг 21,8 мільярда кубометрів. Саме таким був активний обсяг газу в підземних газосховищах минулого року на кінець сезону закачування у листопаді. Цього року цей рівень вдалося досягнути на 100 днів раніше,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Станом на 1 серпня 2019 року в підземних сховищах зберігалося 15,9 мільярда кубометрів блакитного палива. Цьогорічні показники закачування газу є рекордними для вітчизняних ПСГ.

В Укртрансгазі очікують, що до початку сезону відбору українські підземні газосховища будуть наповнені приблизно на 25,5 – 26,5 мільярдів кубометрів. При цьому у 2020 році максимальний рівень активного обсягу газу в підземних сховищах збільшиться на 20% у порівнянні з минулим роком.

"За таких результатів цей сезон закачування стане найпродуктивнішим за всю історію українських газосховищ", – додали в газотранспортній компанії.