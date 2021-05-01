Украина закрывает въезд для граждан из Индии: когда ограничения начнут работать
Кабмин принял решение ограничить въезд гражданам из Индии, а также тем лицам, которые находились на ее территории. Ограничения начнут действовать уже со 2 мая.
Источник:ГПСУ
По предварительным данным, запрет въезда в Украину продлится до конца карантина. Сейчас карантин в Украине ввели до 30 июня.
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Как отметили в Госпогранслужбе, ограничения вступят в силу с 00:00 2 мая.
Исключение составляют:
- иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины,
- работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей,
- другие категории иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел.
В то же время украинцы или иностранцы, постоянно или временно проживающие на территории Украины, должны пройти самоизоляцию. Это должны сделать вышеуказанные категории лиц, которые прибыли из Индии или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.
Какая сейчас ситуация с COVID-19 в Индии
- Накануне в Индии зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За минувшие сутки в стране подтвердили почти 380 тысяч новых случаев инфицирования.
- Кроме больниц, переполнены даже крематории. Поэтому тела умерших сжигают прямо на открытых территориях, делая небольшие отступления между очагами в 2 – 3 метра.
- Причиной такого масштабного возгорания является новый штамм коронавируса, который уже назвали "индийским".
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