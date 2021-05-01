Кабмин принял решение ограничить въезд гражданам из Индии, а также тем лицам, которые находились на ее территории. Ограничения начнут действовать уже со 2 мая.

По предварительным данным, запрет въезда в Украину продлится до конца карантина. Сейчас карантин в Украине ввели до 30 июня.

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Как отметили в Госпогранслужбе, ограничения вступят в силу с 00:00 2 мая.

Исключение составляют:

иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины,

являются супругами или детьми граждан Украины, работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей,

и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, другие категории иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел.

В то же время украинцы или иностранцы, постоянно или временно проживающие на территории Украины, должны пройти самоизоляцию. Это должны сделать вышеуказанные категории лиц, которые прибыли из Индии или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

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