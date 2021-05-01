Кабмін ухвалив рішення обмежити в'їзд громадянам з Індії, а також тим особам, які перебували на її території. Обмеження почнуть діяти вже з 2 травня.

За попередніми даними, заборона в'їзду в Україну триватиме аж до кінця карантину. Наразі карантин в Україні запровадили до 30 червня.

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Як зазначили у Держприкордонслужбі, обмеження набудуть чинності з 00:00 2 травня.

Виключення становлять: іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України , є подружжям або дітьми громадян України,

, є подружжям або дітьми громадян України, працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей,

та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей, інші категорії іноземців та осіб без громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ. Водночас українці або іноземці, які постійно чи тимчасово проживають на території України, повинні пройти самоізоляцію. Це мають зробити вищезазначені категорії осіб, які прибули з Індії або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів. Яка зараз ситуація з COVID-19 в Індії