Україна закриває в'їзд для громадян з Індії: коли обмеження почнуть працювати
Кабмін ухвалив рішення обмежити в'їзд громадянам з Індії, а також тим особам, які перебували на її території. Обмеження почнуть діяти вже з 2 травня.
Джерело:ДПСУ
За попередніми даними, заборона в'їзду в Україну триватиме аж до кінця карантину. Наразі карантин в Україні запровадили до 30 червня.
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Як зазначили у Держприкордонслужбі, обмеження набудуть чинності з 00:00 2 травня.
Виключення становлять:
- іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України,
- працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей,
- інші категорії іноземців та осіб без громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ.
Водночас українці або іноземці, які постійно чи тимчасово проживають на території України, повинні пройти самоізоляцію. Це мають зробити вищезазначені категорії осіб, які прибули з Індії або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.
Яка зараз ситуація з COVID-19 в Індії
- Напередодні в Індії зафіксували антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За попередню добу в країні підтвердили майже 380 тисяч нових випадків інфікування.
- Крім лікарень, переповнені навіть крематорії. Через це тіла померлих спалюють просто на відкритих територіях, роблячи невеликі відступи між вогнищами у 2 – 3 метри.
- Причиною такого масштабного спалаху є новий штам коронавірусу, який вже назвали "індійським".
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