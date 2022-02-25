Украина просит "чрезвычайное финансирование". Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
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Франция предоставит финансовую помощь
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине будут оказывать финансовую поддержку и дальше. В частности, по его словам, выделят 300 миллионов евро.
Кроме того, Европейский Союз предоставит экстренную макрофинансовую помощь Украине в размере 1,2 миллиарда евро. Программа помощи будет длиться 12 месяцев и будет состоять из двух траншей.
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