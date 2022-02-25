Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине будут оказывать финансовую поддержку и дальше. В частности, по его словам, выделят 300 миллионов евро.

Кроме того, Европейский Союз предоставит экстренную макрофинансовую помощь Украине в размере 1,2 миллиарда евро. Программа помощи будет длиться 12 месяцев и будет состоять из двух траншей.