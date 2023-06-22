Еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи объявит устную оценку, которая поможет Киеву понять, в каких сферах нужно усилить реформы. Промежуточный отчет не будет играть решающей роли, поскольку развернутую оценку представят в октябре этого года. До этого времени Киеву нужно выполнить рекомендации, чтобы начать переговоры о вступлении. Отметим, что вместе с Украиной устную оценку получают Молдова и Грузия. О чем говорили министры накануне заседания и какой может быть оценка – информирует корреспондент 24 Канала из Брюсселя.

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Украина делает прогресс в реформах

Ожидается, что отчет от Еврокомиссии будет положительным, несмотря на данные о выполнении 2 из 7 рекомендаций. На условиях анонимности высокопоставленный чиновник рассказал 24 Каналу, что три страны добились значительного прогресса в осуществлении реформ. Однако некоторые процедуры все еще находятся в процессе.

Украина достигла очень значительного прогресса в проведении необходимых реформ в рамках процесса расширения, и я думаю, что это главный вывод, который следует учитывать на данном этапе,

– сказал чиновник в Брюсселе.

В интервью 24 Каналу посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов заявил, что при устной оценке Киев получит рекомендации над чем еще предстоит поработать. Однако часть законодательной работы со стороны Украины уже завершена.

"Мы работаем над выполнением рекомендаций, уже в процессе самих переговоров о вступлении у нас будет значительная работа над реформами. Мы не ставим перед собой цель выполнить все сейчас, в рамках выполнения 7 шагов", – объяснил Ченцов.

Несмотря на оценку, которую получит Украина сегодня, в Еврокомиссии верят, что Киев сможет выполнить и дальнейшие рекомендации. Сегодняшний же отчет станет дополнительной мотивацией, чтобы достичь прогресса до окончательного осеннего отчета.

Мы ожидаем, что будет приложено больше усилий, и, конечно, мы полностью осознаем, насколько это сложная задача. Несколько месяцев назад я был с Коллегией комиссаров в Киеве и должен сказать, что был очень поражен. В разгар войны все украинское правительство провело с нами целый день, обсуждая раздел за разделом, задачи по задаче, что нужно сделать, на чем мы должны сосредоточить наши усилия, как мы можем им в этом помочь,

– сказал накануне заседания вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

В частности, в Брюсселе понимают, что Украина проводит реформы параллельно с защитой своей территории от российского нашествия. Заместитель главы МИД Литвы Йовита Нелюпшене объяснила, что делать реформы чрезвычайно сложно в состоянии мира, а реформировать страну в состоянии войны еще сложнее. По данным Politico, во время вчерашней презентации устного отчета в Брюсселе на уровне послов, комиссар по расширению Оливер Варгеи заявил, что Украина выполнила две из семи рекомендаций. В преддверии заседания Йовита Нелюпшене подтвердила эти данные.

"Мы должны очень глубоко изучить то, что написано в докладе Комиссии. Там написано, что они (Украина – 24 Канал) уже завершили 2 реформы, достигли прогресса в трех, и что им еще предстоит сделать еще две. Так что примите это, а потом увидим, и у них еще есть время до октября", – сказала замминистра иностранных дел Литвы.

Как пишет Politico чиновники ЕС считают, что Киев делает прогресс и в отношении других пяти рекомендаций. Ожидается, что Украине порекомендуют усилить реформацию законодательства по национальным меньшинствам. В частности, обращение с этническими венграми может вызвать сопротивление со стороны Будапешта по поводу перехода к следующему этапу – открытие переговоров о вступлении. Кроме того, Еврокомиссия все еще рекомендует и дальше внедрять антикоррупционные меры, в частности борьбу с отмыванием денег и реформирование правоохранительных органов.

Министр Европы и климата Германии Анна Люрманн считает, что процесс евроинтеграции Украины в условиях военного времени поразителен.

Они действительно проводят многие реформы, реформы правосудия. Они также укрепляют независимость управления СМИ. Я очень поражена темпом реформ, который они набрали сегодня. И сегодня мы услышим больше деталей о том, как мы можем поддержать их в этом процессе,

– сказала немецкая министр.

Евросоюз готовится к переменам

В ходе сегодняшнего заседания министры по европейским делам также обсудят, как подготовить Евросоюз к новой волне расширения. Через присоединение новых государств – членов, в частности крупнейшей страны в Европе – Украины, ЕС должен провести ряд реформ.

"Конечно, это расширение будет совсем иным, чем любое предыдущее расширение, и мы обсудим с моими коллегами за столом прямо сейчас. В случае предварительного расширения были относительно небольшие страны. Это был одномоментный подход, где вы могли реально просчитать заранее, какой будет стоимость, как все это должно быть организовано", – объяснил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Еврокомиссар отказался называть сроки новой волны расширения ЕС. Он подчеркнул, что важно, чтобы страны – кандидаты и Евросоюз подготовились к вступлению. Замглавы МИД Литвы Йовита Нелюпшене не исключает, что до конца года ЕС может начать переговоры с Украиной и Молдовой. Высокопоставленное должностное лицо ЕС на условиях анонимности рассказал 24 Каналу, что решения о начале переговоров о вступлении будут приняты только тогда, когда страны – кандидаты сделают достаточный прогресс в реформах.

В так называемом устном отчете четко отмечено, что и Украина, и Молдова, и Грузия добились прогресса на своем европейском пути, но всем им еще предстоит пройти немалый путь, прежде чем мы сможем принять окончательное решение о переходе к следующим этапам их приближения к Европейскому Союзу. Я думаю, что есть общее понимание того, что окончательные решения по этому поводу могут быть приняты не ранее осени,

– сказал высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.