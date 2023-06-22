Єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї оголосить усну оцінку, яка допоможе Києву зрозуміти, в яких сферах треба посилити реформи. Проміжний звіт не гратиме вирішальну роль, оскільки розгорнуту оцінку представлять у жовтні цього року. До цього часу Києву потрібно виконати рекомендації, аби розпочати переговори про вступ. Зазначимо, що разом з Україною усну оцінку отримують Молдова та Грузія. Про що говорили міністри напередодні засідання та якою може бути оцінка – інформує кореспондентка 24 Каналу із Брюсселю.

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Україна робить прогрес у реформах

Очікується, що звіт від Єврокомісії загалом буде позитивний, попри дані про виконання 2 із 7 рекомендацій. На умовах анонімності високопосадовець ЄС розповів 24 Каналу, що три країни досягли значного прогресу у виконанні реформ. Проте, деякі процедури все ще знаходяться у процесі.

Україна досягла дуже значного прогресу в проведенні необхідних реформ в рамках процесу розширення, і я думаю, що це головний висновок, який треба враховувати на даному етапі,

– сказав високопосадовець у Брюсселі.

В інтерв’ю 24 Каналу посол України при ЄС Всеволод Ченцов заявив, що під час усної оцінки Київ отримає рекомендації над чим ще треба попрацювати. Проте, частина законодавчої роботи з боку України вже завершена.

"Ми працюємо над виконанням рекомендацій, вже в процесі самих переговорів про вступ у нас буде значна робота над реформами. Ми не ставимо перед собою мету виконати все зараз, в межах виконання 7 кроків", – пояснив Ченцов.

Попри ту оцінку, яку отримає Україна сьогодні, в Єврокомісії вірять, що Київ зможе виконати й подальші рекомендації. А сьогоднішній звіт стане додатковою мотивацією, аби досягнути прогресу до остаточного осіннього звіту.

Ми очікуємо, що буде докладено більше зусиль, і, звичайно, ми повністю усвідомлюємо, наскільки це складне завдання. Кілька місяців тому я був з Колегією комісарів у Києві й мушу сказати, що був дуже вражений. У розпал війни весь український уряд провів з нами цілий день, обговорюючи розділ за розділом, завдання за завданням, що потрібно зробити, на чому ми повинні зосередити наші зусилля, як ми можемо їм у цьому допомогти,

– сказав напередодні засідання віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович.

Зокрема, у Брюсселі розуміють, що Україна проводить реформи паралельно із захистом своєї території від російської навали. Заступниця глави МЗС Литви Йовіта Нелюпшене пояснила, що робити реформи надзвичайно складно в стані миру, а реформувати країну в стані війни ще складніше. За даними Politico, під час вчорашньої презентації усного звіту у Брюсселі на рівні послів, комісар з питань розширення Олівер Варгеї заявив, що Україна виконала дві із семи рекомендацій. Напередодні засідання Йовіта Нелюпшене підтвердила ці дані.

"Ми повинні дуже глибоко вивчити те, що написано в доповіді Комісії. Там написано, що вони (Україна – 24 Канал) вже завершили 2 реформи, досягли прогресу в трьох, і що їм ще потрібно зробити ще дві. Так що прийміть це, а потім побачимо, і у них ще є час до жовтня", – сказала заступник міністра закордонних справ Литви.

Як пише Politico високопосадовці ЄС вважають, що Київ робить прогрес і щодо інших п’яти рекомендацій. Очікується, що Україні порекомендують посилити реформацію законодавства щодо національних меншин. Зокрема, поводження з етнічними угорцями може викликати супротив з боку Будапешту щодо переходу до наступного етапу – відкриття переговорів про вступ. Крім того, Єврокомісія все ще рекомендує й надалі впроваджувати антикорупційні заходи, зокрема боротьбу з відмиванням грошей та реформування правоохоронних органів.

Міністр Європи та клімату Німеччини Анна Люрманн вважає, що процес євроінтеграції України в умовах воєнного часу вражають.

Вони дійсно проводять багато реформ, реформ правосуддя. Вони також зміцнюють незалежність управління засобами масової інформації. Я дуже вражена темпом реформ, який вони набрали на сьогодні. І сьогодні ми почуємо більше деталей про те, як ми можемо підтримати їх у цьому процесі,

– сказала німецька міністерка.

Євросоюз готується до змін

Під час сьогоднішнього засідання міністри з європейських справ також обговорять, як підготувати Євросоюз до нової хвилі розширення. Через приєднання нових держав - членів, зокрема найбільшої країни в Європі – України, ЄС має провести низку реформ.

"Звичайно, це розширення буде зовсім іншим, ніж будь-яке попереднє розширення, і ми обговоримо з моїми колегами за столом прямо зараз. У випадку попереднього розширення були відносно невеликі країни. Це був одномоментний підхід, де ви могли реально прорахувати заздалегідь, якою буде вартість, як все це має бути організовано", – пояснив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович.

Єврокомісар відмовився називати строки нової хвилі розширення ЄС. Він наголосив, що важливо, аби країни – кандидати та Євросоюз підготувалися до вступу. Заступниця очільника МЗС Литви Йовіта Нелюпшене не виключає, що до кінця року ЄС може розпочати переговори з Україною та Молдовою. Високопосадовець ЄС на умовах анонімності розповів 24 Каналу, що рішення щодо початку переговорів про вступ будуть прийняті тільки тоді, коли країни – кандидати зроблять достатній прогрес у реформах.

У так званому усному звіті чітко зазначено, що й Україна, і Молдова, і Грузія досягли прогресу на своєму європейському шляху, але всім їм ще треба пройти чималий шлях, перш ніж ми зможемо ухвалити остаточне рішення щодо переходу до наступних етапів їхнього наближення до Європейського Союзу. Я думаю, що є загальне розуміння того, що остаточні рішення щодо цього можуть бути прийняті не раніше осені,

– сказав високопосадовець на умовах анонімності.