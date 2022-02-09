ВСУ отточат мастерство войны

И хорошо, что не в целях защиты от непредсказуемой РФ, а на больших военных учениях, которые пройдут в Украине с 10 по 20 февраля.

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Важно! На них наши ВСУ опробуют привезенные недавно из Британии гранатометы NLAW, турецкие Bayraktar, а также американские Javelin и многое другое современнейшее и новейшее вооружение.

По словам министра обороны Резникова, учения проведут на полигонах под:

Ровно;

Ковелем;

Овручем;

Черниговом;

Чугуевом;

Сумами;

Одессой;

Николаевом (Широкий лан);

Херсоном (Олешковские пески).



ВСУ будут осваивать новое оружие сразу на нескольких полигонах / Фото 24 канала

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Решение провести у нас такие учения стало зеркальным шагом к действиям РФ и Беларуси, которые сейчас как раз проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе – по 9 февраля – они передислоцируют и создают группировки войск. А на втором – с 10 по 20 февраля – будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".

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Кстати, накануне в Херсонской области возле оккупированного Крыма на нескольких полигонах инженерные, танковые подразделения и противотанковая артиллерия ВСУ провели комплексные учения. Танкисты отработали быстрое перемещение на места боевого развертывания, а инженерно-саперная группа – установление минных заграждений.

И, может, количество наших военных, которые принимают участие в таких учениях, меньшее, чем у россиян, однако вооружение и техника, которую нам поставили наши партнеры, значительно увеличила наш военный потенциал и мощь.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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