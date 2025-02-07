Это заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает 24 Канал.

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Чего ждет Украина от заседания "Рамштайн" 12 февраля

Георгий Тихий прокомментировал сохранение встреч в этом формате и смену председательства. Подчеркнул: считает "Рамштайн" действенным механизмом, а потому хорошо, что он продолжает функционировать. За 2022 – 2024 годы формат доказал свою эффективность.

Мы приветствуем, что британцы сейчас взяли на себя эту роль созывать "Рамштайн". То, что касается американской стороны, – я думаю, лучше оставить эти объявления им. Пусть они принимают решение, сообщают о своем участии, как это будет происходить,

– сказал спикер.

Тихий добавил: важно не то, кто председательствует, а какие решения в поддержку Украины принимают. Киев ожидает решений по усилению ПВО и инвестиций в отечественное производство оружия.

Этот "Рамштайн" будет нетипичным

Важно, что встреча "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля будет не типичной. Впервые США не будут председательствовать – эту роль возьмет на себя Великобритания. Собственно, это первый "Рамштайн" после смены администрации в США.

Впрочем, есть данные, что новый глава Пентагона Пит Хэгсет все же приедет в Европу и будет на заседании.

Сначала проведение "Рамштайн" было под угрозой, ведь США не выразили желания в дальнейшем заниматься этим форматом. Но европейские страны поддержали его сохранение.