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Украина – еще ребенок: как воспитать "послушную страну"

Грани правды 51 Читати новину українською

Рождение государства очень похоже на рождение ребенка. Какие-то вещи нужно просто пережить. Как бы вы не любили своего малыша – некоторых вещей вам все равно не миновать. У него будут резаться зубы, он будет болеть, а спать молодые родители будут лишь урывками. И как бы вы не заботились о нем, но в 14 лет у него начнется переходный период и он перестанет вас слушать.

Но все это никак не отменяет главного – радости материнства и отцовства. Хорошие родители умеют отличать то, что можно скорректировать, от того, что нужно просто пережить. Эта формула работает со всеми новорожденными, включая государства.

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Мы все – старше нашего государства. Оно родилось лишь 4 года назад на Майдане. И нам тоже предстоит научиться общению с новорожденными. Можно сколько угодно засматриваться на соседних детей. Замечать, какие они воспитанные и хорошие. Но за каждым воспитанным ребенком стоят родители, которые в него вкладывали свою заботу.

Свое государство не получится купить в магазине: вместе с идеальными законами и налоговой системой, хорошими чиновниками и правилами игры. Его можно только воспитать. Вкладывая в него ежедневно, слушая советы тех, у кого получилось и отвергая рекомендации тех, у кого нет.

Все сказанное – не призыв мириться с недостатками. Это лишь попытка напомнить, что участие в судьбе новорожденного принимают все. Кто-то – собственными действиями. Кто-то – бездействием. А еще – это попытка напомнить, что некоторые вещи и процессы неизбежны как осадки.

Майдан 
Фото з майдану

Война неизбежно рождает спрос на "правые" рецепты. Пробуксовка с правосудием рождает спрос на самосуд. Бедность рождает популистов. И в этом нет ровным счетом ничего удивительного – все это могло быть прописано в хрестоматии рецептов по госстроительству. Если бы ее решили написать.

Вам не придет в голову требовать от годовалого малыша, чтобы тот объяснил, где у него болит. Не станете требовать от пятилетнего – сознательности совершеннолетнего. Взрослеющая страна вполне способна быть инфантильной – и главная задача в том, чтобы учиться на собственных ошибках.

Некоторые вещи нужно просто пережить, как ветрянку. Причем лучше переболеть в детстве. Корь для взрослого куда опаснее. Конечно, хочется, чтобы твой ребенок был похож на картинку с рекламного буклета. Послушный, без ссадин на коленках и вредных привычек.

Чтобы не болел, не капризничал и не надоедал. Чтобы был спортсменом и отличником. Уважал старших, помогал слабым и уступал место в трамвае. Но давайте все же начистоту – любим же мы его не за это.

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Потому что иногда любовь бывает безусловной. Без условий. Просто по факту. Потому что он твой. Выстраданный. Рожденный в муках. Он – плод от тебя самого. От того, что ты способен ему дать и чему способен его научить. Он – твоё зеркало. И именно поэтому ты идешь защищать его от хулиганов с района. А не бросаешь равнодушное “и поделом”.

Потому что другого у тебя может и не быть.

Автор: Павел Казарин
Теги: Евромайдан Видеоблоги Грани правды
Источник: 24 канал
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