09:57
1 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 17°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Попрошайка Кадиров. Блендер від Путіна
Вєсті Кремля
22:15, 31 липня
Вєсті.UA. Акторські таланти Ляшка. Президентський делікатес від Добкіна
Вєсті.UA
20:47, 31 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Грані правди
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Украина – еще ребенок: как воспитать "послушную страну"

Грані правди 127 Читать новость на русском

Рождение государства очень похоже на рождение ребенка. Как бы вы не любили своего малыша – некоторых вещей вам все равно не миновать. У него будут резаться зубы, он будет болеть, а спать молодые родители будут лишь урывками. И как бы вы не заботились о нем, но в 14 лет у него начнется переходный период и он перестанет вас слушать.

Но все это никак не отменяет главного – радости материнства и отцовства. Хорошие родители умеют отличать то, что можно скорректировать, от того, что нужно просто пережить. Эта формула работает со всеми новорожденными, включая государства.

Читайте також: Какое "светлое будущее" поднимает на своих знаменах Путин

Мы все – старше нашего государства. Оно родилось лишь 4 года назад на Майдане. И нам тоже предстоит научиться общению с новорожденными. Можно сколько угодно засматриваться на соседних детей. Замечать, какие они воспитанные и хорошие. Но за каждым воспитанным ребенком стоят родители, которые в него вкладывали свою заботу.

Свое государство не получится купить в магазине: вместе с идеальными законами и налоговой системой, хорошими чиновниками и правилами игры. Его можно только воспитать. Вкладывая в него ежедневно, слушая советы тех, у кого получилось и отвергая рекомендации тех, у кого нет.

Все сказанное – не призыв мириться с недостатками. Это лишь попытка напомнить, что участие в судьбе новорожденного принимают все. Кто-то – собственными действиями. Кто-то – бездействием. А еще – это попытка напомнить, что некоторые вещи и процессы неизбежны как осадки.

Майдан 
Фото з майдану

Война неизбежно рождает спрос на "правые" рецепты. Пробуксовка с правосудием рождает спрос на самосуд. Бедность рождает популистов. И в этом нет ровным счетом ничего удивительного – все это могло быть прописано в хрестоматии рецептов по госстроительству. Если бы ее решили написать.

Вам не придет в голову требовать от годовалого малыша, чтобы тот объяснил, где у него болит. Не станете требовать от пятилетнего – сознательности совершеннолетнего. Взрослеющая страна вполне способна быть инфантильной – и главная задача в том, чтобы учиться на собственных ошибках.

Некоторые вещи нужно просто пережить, как ветрянку. Причем лучше переболеть в детстве. Корь для взрослого куда опаснее. Конечно, хочется, чтобы твой ребенок был похож на картинку с рекламного буклета. Послушный, без ссадин на коленках и вредных привычек.

Чтобы не болел, не капризничал и не надоедал. Чтобы был спортсменом и отличником. Уважал старших, помогал слабым и уступал место в трамвае. Но давайте все же начистоту – любим же мы его не за это.

Читайте також: Путин и его страна: почему Россия всегда будет жить в своем параллельном мире

Потому что иногда любовь бывает безусловной. Без условий. Просто по факту. Потому что он твой. Выстраданный. Рожденный в муках. Он – плод от тебя самого. От того, что ты способен ему дать и чему способен его научить. Он – твоё зеркало. И именно поэтому ты идешь защищать его от хулиганов с района. А не бросаешь равнодушное “и поделом”.

Потому что другого у тебя может и не быть.

Автор: Павло Казарін
Теги: Грані правди Відеоблоги Євромайдан
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Украина – еще ребенок: как воспитать "послушную страну"
сьогодні, 09:00 Украина – еще ребенок: как воспитать "послушную страну"
Павло Казарін
Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
сьогодні, 08:42 Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
Злой Одессит
Чи потрібна Німеччині ядерна зброя та як це вплине на світ?
31 липня, 22:02 Чи потрібна Німеччині ядерна зброя та як це вплине на світ?
Борис Немировський
Найкращі смартфони липня – рейтинг Техно 24
31 липня, 21:02 Найкращі смартфони липня – рейтинг Техно 24
Статистика смертності в ДТП: Україна серед лідерів у Європі
31 липня, 20:02 Статистика смертності в ДТП: Україна серед лідерів у Європі
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук