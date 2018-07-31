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Какое "светлое будущее" поднимает на своих знаменах Путин

Грані правди 248 Читать новость на русском

Две вещи отличают современного адепта Кремля. Это вера в западный закат и российский расцвет. Западу предрекают мигрантские бунты, экономический крах, исламский фундаментализм. Евросоюзу сулят распад. США – китайскую экспансию. Демократии и либерализму – кризис и вырождение. И наоборот: в сознании адепта Кремля на руинах старого Вавилона выростет новый Рим.

А Новый Рим сегодня лишь копит силы для финального рывка. И потому “надо лишь немного потерпеть”.

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Обе позиции схожи в том, что обращены к грядущему. Дню сегодняшнему в них нет места. Оно лишь плацдарм для светлого будущего, в котором одних ждет награда, а других – расплата. Причем обе формулы так или иначе связаны с Советским Союзом. Они прямиком оттуда – из эпохи пятилеток и госплана, гонки вооружений и холодной войны. Бытовая идея СССР – это вечное сверхусилие ради светлого завтра. И эту же идею проповедники Москвы пытаются вновь поднимать на знамена.


Крах Советского Союза был неизбежен

А идея "краха Запада" родилась из травмы 91-го года. Если точнее – из неотрефлексированных причин этой травмы.

Адепт империи чаще всего не хочет признавать, что крах Советского Союза был неизбежен. Что распад "страны советов" был запрограммирован неэффективностью экономической модели. Что "парад суверенитетов" – это лишь естественный процесс деколонизации. Той самой, через которую остальной мир прошел на несколько десятилетий раньше.

Это старая как мир история про "нормирование" себя. Мол, если у меня была травма, то и остальных она тоже ждет. Такая позиция позволяет снять с себя ответственность. Получается, что не ты виноват в том, что с тобой произошло. Получается, что это карма, которая катком должна прокатиться по всем. "Просто по мне она прокатилась сегодня, а по тебе прокатится завтра". 

Адепту империи страшно думать, что на травму никто не обречен. Что травма – это следствие неправильных поступков. Что она случается с теми, кто не понимает, как устроен современный мир. С теми, кто не способен просчитать последствия своих действий. Разговоры о "крахе запада" выполняют роль терапии. Дарят ощущение, что время работает на тебя. Что завтрашний день будет лучше сегодняшнего. И надо лишь немного потерпеть ради неизбежного исторического триумфа.


"Крымский мост", который решит все проблемы

Но в том и штука, что никакого "общего" сценария не существует. Он каждый раз свой собственный – и зависит от тысячи факторов. Кризис может быть фатальным лишь тогда, когда врач ошибается с лечением. А может стать обновлением – если диагност не зря ест свой хлеб.

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В Крыму могут верить в "крымский мост", который решит все проблемы. В Москве – в подорожание нефти, которое наполнит "закрома". В Кремле – в крах объединенной Европы, который вернет Россию в мировой президиум. Но в том и штука, что истории нет никакого дела до наших ожиданий. Цены на нефть и европейское будущее не зависят от российских желаний. А выстроенный мост не избавит полуостров от статуса аппендикса в теле российского организма.

Автор: Павло Казарін
Теги: Новини України Новини Росії Грані правди Володимир Путін Відеоблоги
Джерело: 24 канал
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