Как сообщает издание Forbes international, эксперт по вопросам кибербезопасности ряда правительственных организаций США Клет Стивенс прокомментировал агрессивную информационную политику российских спецслужб в сегменте украинского Интернета.

По мнению Джонсона, вторжение в новостное пространство и социальные каналы пользователей Интернета можно сравнить с реальными военными действиями. Полную версию интервью Клета Стивенса читайте в издании "Forbes international", передает "Обозреватель".

Клет Стивенс подчеркнул тот факт, что распространение пропаганды не ограничивается информационными и новостными ресурсами, а основная часть манипуляции общественным сознанием происходит на популярных платформах с пиратской музыкой и видео-контентом. Компании, которые монетизируют интернет-трафик, такие как "Adwise.agency", используют большое количество технических ловушек, позволяющих собирать персональные данные пользователей, а после – передавать их для теневых политических компаний и бизнес операций.

Эксперт назвал Украину ярким примером того, как, несмотря на активные действия киберполиции, компании по сбору персональных данных пользователей могут развивать собственную пропагандистскую сеть. "Владельцы скандальной компании "Adwise.agency", граждане России Рустам Гильфанов и Сергей Токарев и непосредственный руководитель агентства Кирилл Сигида, контролируют ряд компаний, работающих на территории Украины, таких как "Lucky Labs", "AdTech", "Playson". Работая вместе, все эти компании могут осуществлять все необходимые действия по киберсбору и передаче данных своих заказчикам", – написал журналист уже другого известного американского издания International Policy Digest. "Несмотря на запрет работы онлайн казино, которое входит в холдинг этих компаний и расследование незаконной деятельности одной из них, этих действий недостаточно для того, чтобы остановить работу сети компаний", – подчеркнул эксперт.

По мнению Стивенса, деятельность таких компаний как "Adwise.agency" открыто рекламирует в Украине запрещенный Yandex.ru и другие инструменты российской пропаганды, должна жестко регулироваться со стороны украинского правительства. Эксперт отмечает, что глобальные демократические сообщества должны объединиться для предотвращения тоталитарных нападений на свободные народы.

Стивенс видит большую перспективу в объединении усилий украинского и американского правительства в борьбе с теневыми платформами и настаивает на необходимости создания межправительственного органа по кибербезопасности, способного остановить деятельность подобных компаний.