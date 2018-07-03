Україна – яскравий приклад: американський експерт розсекретив пропагандистську мережу

Як повідомляє видання Forbes international, експерт з питань кібербезпеки ряду урядових організацій США Клет Стівенс прокоментував агресивну інформаційну політику російських спецслужб в сегменті українського Інтернету.

На думку Джонсона, вторгнення в новинний простір і соціальні канали користувачів Інтернету можна порівняти з реальними військовими діями. Повну версію інтерв'ю Клета Стівенса читайте у виданні "Forbes international", передає "Обозреватель".

Клет Стівенс підкреслив той факт, що поширення пропаганди не обмежується інформаційними і новинними ресурсами, а основна частина маніпуляції суспільною свідомістю відбувається на популярних платформах з піратською музикою і відео-контентом. Компанії, які монетизують інтернет-трафік, такі як "Adwise.agency", використовують велику кількість технічних пасток, що дозволяють збирати персональні дані користувачів, а після – передавати їх для тіньових політичних компаній і бізнес операцій.

Експерт назвав Україну яскравим прикладом того, як, не дивлячись на активні дії кіберполіції, компанії зі збору персональних даних користувачів можуть розвивати власну пропагандистську мережу. "Власники скандальної компанії "Adwise.agency", громадяни Росії Рустам Гільфанов і Сергій Токарев і безпосередній керівник агентства Кирило Сигида, контролюють ряд компаній, що працюють на території України, таких як "Lucky Labs", "AdTech", "Playson". Працюючи разом, всі ці компанії можуть здійснювати всі необхідні дії по кіберзбору і передачі даних своїх замовникам", – написав журналіст вже іншого відомого американського видання International Policy Digest. "Не дивлячись на заборону роботи онлайн казино, що входить в холдинг цих компаній і розслідування незаконної діяльності однієї з них, цих дій недостатньо для того, щоб зупинити роботу мережі компаній", – підкреслив експерт.

На думку Стівенса, діяльність таких компаній як "Adwise.agency" відкрито рекламує в Україні заборонений Yandex.ru і інші інструменти російської пропаганди, повинна жорстко регулюватися з боку українського уряду. Експерт наголошує на тому, що глобальні демократичні співтовариства повинні об'єднатися для запобігання тоталітарних нападів на вільні народи.

Стівенс бачить велику перспективу в об'єднанні зусиль українського та американського уряду в боротьбі з тіньовими платформами і наполягає на необхідності створення міжурядової органу з кібербезпеки, здатного зупинити діяльність подібних компаній.