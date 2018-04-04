"Украина – не Содом": в Киеве проходит масштабный марш за семейные ценности

В Киеве около тысячи человек вышли на улицы на акцию "За семейные ценности". Участники собираются идти маршем к Администрации Президента.

Об этом сообщила корреспондент 24 каналу Мария Писаренко.

Люди вышли на акцию, поскольку выступают против внесения изменений в законодательство Украины, по которым в дошкольных учебных заведениях и школах будет пропагандироваться гомосексуализм и гендерная политика. Соответствующая петиция была опубликована на сайте АП.

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Мы собрались на мирный марш протеста против пропаганды гомосексуализма и гендерной политики. Это противоречит традиционным украинским семейным ценностям,

— заявила одна из участниц марша Виктория Бондарева.

В руках активисты держат плакаты с лозунгами "Гендерная идеология калечит детей", "Инициаторов антисемейных ценностей — к ответственности!", "Школа — не место для сексуальных экспериментов" и скандируют "Украина — не Содом".

По словам участников марша, акция в защиту семейных ценностей носит предупредительный характер.

Что такое ЛГБТ? Это — социальная совокупность лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), что объединяется общими интересами, проблемами и целями. Она состоит из различных групп общения, общин, субкультурных течений, гей-кварталов и ЛГБТ-организаций. Сложившееся ЛГБТ-сообщество заложило основу движения за права человека в отношении ЛГБТ-людей.