"Нацкорпус" сорвал тренинг по ЛГБТ в Полтаве: фото и видео

Активисты "Национального корпуса" сорвали тренинг "Особенности работы психолога с представителями ЛГБТ-сообщества", который проходил в Полтаве.

Об этом сообщается на странице "Национального корпуса" в Facebook.

По словам представителей организации, они сорвали мероприятие из-за того, что выступают за традиционные семейные ценности и не позволят признавать на территории Украины идеологию ЛГБТ. По их мнению, такие меры являются ничем иным, как "циничным игнорированием волеизъявления" большинства граждан.

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"Украинцы имеют право противостоять угрозам, которые ведут к утверждению либеральной диктатуры в украинском обществе", – объясняют свои действия активисты.

Что такое ЛГБТ? Это – социальная совокупность лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), что объединяется общими интересами, проблемами и целями. Она состоит из различных групп общения, общин, субкультурных течений, гей-кварталов и ЛГБТ-организаций. Сложившееся ЛГБТ-сообщество заложило основу движения за права человека в отношении ЛГБТ-людей.