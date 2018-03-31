"Нацкорпус" зірвав тренінг щодо ЛГБТ у Полтаві: фото та відео

Активісти "Національного корпусу" зірвали тренінг "Особливості роботи психолога з представниками ЛГБТ-спільноти", який проходив у Полтаві.

Про це повідомляють на сторінці "Національного корпусу" у Facebook.

Зі слів представників організації, вони зірвали захід через те, що виступають за традиційні сімейні цінності і не дозволять визнавати на території України ідеологію ЛГБТ. На їхню думку, такі заходи є нічим іншим, як "цинічним ігноруванням волевиявлення" більшості громадян.

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"Українці мають право протистояти загрозам, які ведуть до утвердження ліберальної диктатури в українському суспільстві", – пояснюють свої дії активісти.

Що таке ЛГБТ? Це — соціальна сукупність лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів (ЛГБТ), що об'єднується спільними інтересами, проблемами і цілями. Вона складається з різних груп спілкування, громад, субкультурних течій, гей-кварталів і ЛГБТ-організацій. Сформована ЛГБТ-спільнота заклала основу руху за права людини відносно ЛГБТ-людей.