Украина – "расхристанная" и "катится от государства к территории"

Бывшие Президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко раскритиковали нынешнюю власть.

"Такой расхристанной Украины, какой она есть сейчас... Трудно идти на выборы такой Украиной. Потому что разные политические силы по-разному трактуют любую ситуацию", – заявил Леонид Кравчук на пресс-конференции в Киеве.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, нравится ли бывшим президентам то, что происходит в Украине сейчас. Кравчук также заявил, что, несмотря на сложную ситуацию в стране, президентские и парламентские выборы должны состояться.

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То, что происходит сейчас, мне очень не нравится. Ибо речь идет не об убеждениях, а о запретах. Это самый главный недостаток сегодняшнего дня. Вместо того, чтобы садиться за круглый стол, обсуждать с людьми вопросы, вести диалог... А когда говорят "закройте этот канал, потому что он против нас", – это признак слабости. Не надо никого закрывать. Серьезное государство не ищет причин извне, как и не называет всех, кто имеет другое мнение, врагами, – добавил Кравчук.

Он также сказал, что из-за такой ситуации на выборах может победить неожиданный кандидат.

"Все Трампа ищут, или Макрона", – прокомментировал такое предположение второй президент Украины Леонид Кучма.

На вопрос журналиста он также очень жестко оценил политическую ситуацию в Украине.

На десятилетие Независимости я сказал, что Украина состоялась как государство. А сегодня хочу сказать, что мы очень высокими темпами идем к территории. Территории, где не работает ничего: ни Конституция, ни законы. Скажите, последняя Конституция – это же парламентско-президентская модель? Где она? – спросил Кучма.

Он считает, что новый президент Украины должен не менять снова главный документ государства, а должен начать выполнять его. Тогда будет понятно, какие правки нужно внести.

С тем, что парламент сегодня не выполняет своих конституционных обязанностей, согласился и Виктор Ющенко. Он сказал, что план ведения войны должен был бы наработать высший законодательный орган, а не перекладывать это на других.

У нас идет война. Вы можете вспомнить, какой план победы сделал парламент – высший орган политического строя страны? Не надо прятаться за СНБО и правительство. Когда Черчилль выступал в британском парламенте по поводу войны (Второй мировой – "24"), он два дня не ходил на перекуры и таки выдал план... Если мы не даем ответ на вопрос победы, мы не даем ответ ни на что, – подытожил Ющенко.

В то же время, он призвал украинцев быть ответственными и не перекладывать всю ответственность на президента или власть в целом.

Напомню, на своей недавней пресс-конференции Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обязательно победит на выборах. Очередные президентские выборы в Украине должны состояться весной 2019 года, а парламентские – осенью.

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