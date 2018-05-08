Україна – "розхристана" і "котиться від держави до території"

Колишні Президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко розкритикували нинішню владу.

"Такої розхристаної України, як вона є зараз… Важко йти на вибори такою Україною. Тому що різні політичні сили по-різному тлумачать будь-яку ситуацію", – заявив Леонід Кравчук на прес-конференції у Києві.

Так він відповів на запитання журналіста про те, чи подобається колишнім президентам те, що відбувається в Україні зараз. Кравчук також заявив, що, незважаючи на складну ситуацію в країні, президентські і парламентські вибори мають відбутися.

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Те, що відбувається зараз мені дуже не подобається. Бо йдеться не про переконання, а про заборони. Це найголовніший недолік сьогодення. Замість того, щоб сідати за круглий стіл, обговорювати з людьми питання, проводити діалог... А коли кажуть "закрийте цей канал, бо він проти нас", – це ознака слабкості. Не треба нікого закривати. Серйозна держава не шукає причин ззовні, як і не називає всіх, хто має іншу думку ворогами, – додав Кравчук.

Він також сказав, що через таку ситуацію на виборах може перемогти неочікуваний кандидат.

"Всі Трампа шукають чи Макрона", – прокоментував таке припущення другий президент України Леонід Кучма.

На запитання журналіста він також дуже жорстко оцінив політичну ситуацію в Україні.

На десятиріччя Незалежності я сказав, що Україна відбулася як держава. А сьогодні хочу сказати, що ми дуже високими темпами йдемо до території. Території, де не працює нічого: ні Конституція, ні закони. Скажіть, остання Конституція – це ж парламентсько-президентська модель? Де вона? – запитав Кучма.

Він вважає, що новий президент України повинен не змінювати знову головний документ держави, а має почати виконувати його. Тоді, мовляв, буде зрозуміло, які правки потрібно внести.

З тим, що парламент сьогодні не виконує своїх конституційних обов’язків погодився і Віктор Ющенко. Він сказав, що план ведення війни мав би напрацювати найвищий законодавчий орган, а не перекладати це на інших.

У нас іде війна. Ви можете пригадати, який план перемоги зробив парламент – вищий орган політичного ладу країни? Не треба ховатись за РНБО та уряд. Коли Черчилль виступав у британському парламенті з приводу війни (Другої світової – Прим. ред.), він два дні не йшов на перекури і таки видав план… Якщо ми не даємо відповідь на питання перемоги, ми не даємо відповідь ні на що, – підсумував Ющенко.

В той же час, він закликав українців бути відповідальними і не перекладати всю відповідальність на президента чи владу загалом.

Нагадаю, на своїй нещодавній прес-конференції Президент України Петро Порошенко заявив, що обов’язково переможе на виборах. Чергові президентські вибори в Україні мають відбутись навесні 2019 року, а парламентські – восени.

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